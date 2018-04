Elektrische Land Rovers komen want het moet

Door: BV

Land Rover zet voor de toekomst (in Europa) zwaar in op elektrische auto’s. De reden is logisch: het moet. Om aan toekomstige regelgeving te voldoen moet de CO2-uitstoot naar beneden. Voor vele constructeurs moet die ‘behoorlijk wat’ omlaag. Bij Land Rover moet het drastisch. En de reden is nogal logisch: het bouwt grote en zware auto’s die logischerwijze dorstig zijn. Simpelweg twee cilinders amputeren van een acht- of zescilinder lukt niet. En dus zet Land Rover in op plug-in hybrides en zuiver elektrische modellen. Er liggen drie recepten voor die elk tot een concept zijn uitgewerkt.

Een ‘mild hybrid’

Elk van de concept cars beschikt over een in eigen huis ontwikkelde elektrische aandrijfmodule die volgens de fabrikant dubbel zo veel vermogen en trekkracht kan opwekken dan de huidige elektromotoren. Maar ze verschillen ook van elkaar. Zo is de Concept_e MHEV een zogenoemde mild hybrid (op basis van de Evoque). Die combineert een 90pk sterke dieselmotor met een 20pk sterke elektromotor, gevoed door een 48V elektrisch systeem. De elektromotor is in de krukas geïntegreerd samen met een mechanische koppeling en zit daardoor tussen de motor en 9-traps automaat.

Plug-in hybride

De PHEV daarentegen is een plug-in hybride gestoeld op de Range Rover Sport en voorzien van een vergelijkbaar aandrijfsysteem als de MHEV, maar dan met een 300pk sterke benzinemotor en een in lengterichting geplaatste 8-trapsautomaat. De elektromotor levert een vermogen van maar liefst 204pk en fungeert tevens als startmotor. De elektrische energie wordt geleverd door een achterin gemonteerde 320 Volt lithium-ion accu. Hier is de elektromotor in staat om gedurende een aantal kilometers zelf voor de aandrijving te zorgen.

Helemaal elektrisch

Tot slot is er de Concept_e BEV. Die is volledig elektrisch aangedreven. Om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden is de bodemplaat ervan speciaal aangepast voor het huisvesten van de 70 kWh lithium-ion accu en de elektrische aandrijfunits. De voorste eenheid heeft een vaste overbrenging met een 116pk sterke elektromotor. De achterste combinatie heeft een 197pk sterke elektromotor die samenwerkt met een 2-trapsautomaat.