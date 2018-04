Chevrolet Camaro HPE 700: Muscle car krijgt nieuwe betekenis

Door: ADD

Later dit jaar verschijnt de zesde generatie van de Chevrolet Camaro op de Amerikaanse markt. En voor wie de nieuwe versie van dit Amerikaanse icoon niet genoeg Muscle Car-gehalte heeft, heeft Hennessey een andere variant klaar: de Camaro HPE 700.

In 10 seconden van nul naar 200



De Texaanse tuner verhoogt de 432 paarden naar 700. Bovendien stijgt het koppel tot 850 Nm. De Camaro HPE 700 sprint daarmee in slechts 3,4 seconden van nul naar 100. De 200-sprint rondt hij af in 10,1 seconden en pas tegen 320km/u is het gedaan met de pret. Het hoogtepunt van de Camaro-tuning hebben we daarmee echter nog niet gezien. Binnenkort zou Hennessey met een 1015pk-sterke versie komen: de HPE 1000. Van de huidige Camaro bestaat er zo’n variant trouwens al.