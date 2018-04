​De hyperrealistische helm

Door: ADD

De Indiër Jyo John Mulloor is in Dubai grafisch ontwerper bij een groot Aziatische marketingbedrijf. In zijn vrije tijd prutst de 31-jarige graag met de computer en is hij gepassioneerd motorrijder. Toen hij op een van zijn helmen een stickertje : "Don't use your head, use the helmet" ontdekte, kwam hij op een bizar idee.

Een ongebruikelijke helm



Het is geen alledaags design. Zijn helm lijkt net het hoofd van de drager, met oren, haardos en alles wat daarbij hoort. Het productieproces neemt heel wat tijd in beslag. Het design en de vorm van de helm komen uit een soort 3-D printer. Het is niet gewoon een folie die snel even op de helm gekleefd word, maar een rubberachtig masker dat wordt aangebracht. Echter kan het er niet uitzien.

Bekeringsdrang

Mulloor hoopt met zijn realistische helmen de Indiërs te overtuigen een helm te dragen. In zijn thuisland dragen motorrijders nauwelijks hoofdbescherming - velen, Mulloor overigens zelf ook, voor het gemak. Een stug stuk metaal is gewoon veel minder comfortabel om te dragen dan een bandana, de traditionele Indiase hoofddoek.

Unieke exemplaren



Wereldwijd zullen de helmen weldra via Mulloors online shop besteld kunnen worden. Je mag dan wel niet vergeten een foto van je hoofd bij de bestelling toe te voegen.