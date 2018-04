Lewis Hamilton wordt rapper

Door: BV

Je moet een beetje vol zijn van jezelf om het in het F1-circus te maken. Maar ene Lewis Hamilton lijkt toch meer verknocht aan z’n sterrenstatus dan de meeste van z’n collega’s. Hij laat zich al te graag zien in het gezelschap van beroemdheden uit de showbizz. En nu gaat de man die al bijna net zo veel bekendheid verzamelde door schaars gekleed op z’n instagram-account te poseren zelf de showbizz in. Hij gaat rappen met de Canadese Rapper Drake. De twee zijn samen de studio ingedoken.

Jaques Villeneuve achterna

Hamilton is overigens niet de eerste F1-piloot die zich aan een zangcarrière wil wagen. F1-wereldkampioen 1997 Jacques Villeneuve (ook een Canadees!) waagde zich ook aan een album. En omdat je op het internet maar moeilijk dingen kan verstoppen, kan je hier nog het resultaat daarvan beluisteren (op eigen risico). Laat ons hopen dat Hamilton en Drake er lessen uit trekken…