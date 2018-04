Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in meer detail

Door: BV

Al in juni toonde Alfa Romeo voor het eerst de nieuwe Giulia. In typische Alfa-stijl, dus zonder al te veel details te onthullen. Sterker nog, er werd eigenlijk alleen gesproken over een Quadrifoglio-versie die bovenaan het gamma komt. Daarvan strooide het merk rond dat die in 7’43” rond de Nürburgring kon en dat z’n 3-liter zescilinder turbomotor aan 510pk genoeg zou hebben voor een sprinttijd in 3,9 seconden en een top van 321km/u. Behoorlijk hallucinante cijfers die moesten doen vergeten dat er met geen woord over versies gerept werd die effectief verkoopsvolume konden draaien (een 1.6 diesel bijvoorbeeld) of dat er zelfs nog geen interieurdetails voorhanden waren.

Meer binnen- en buitenkant

Nu toont Alfa Romeo alvast wat meer van binnen- en buitenkant, maar je moet je nog steeds tevreden stellen met weinig onthullend beeldmateriaal. Je kan eruit afleiden dat de boordplank contraststiksel krijgt, we ontwaren een stuurtje met leder en Alcantara en er je krijgt zijskirts en een voorspoiler met een carbon-look. Volgende week zou Alfa Romeo (op het Autosalon van Frankfurt) dan eindelijk versies moeten laten zien die een groter commercieel potentieel hebben. Ja, eindelijk, want het is inmiddels al 4 jaar geleden dat de Alfa 159 met pensioen ging.