Mini lost meer Clubman

Door: BV

Die ‘meer Clubman’ in de titel mag je letterlijk nemen. De tweede generatie van het model heeft nu vier volwaardige zijportieren en twee klapdeurtjes achteraan en werd zo maar eventjes 27cm langer, 9cm breder en rust op een 10cm langere wielbasis om dat allemaal mogelijk te maken. Hij is dus ook beduidend minder ‘mini’. Maar als je tot 1.250l in de koffer kwijt wil dan kan dat voortaan. Daar kon je vroeger niet eens van dromen.

Drie en vier cilinders

Groter dus, maar in elk geval niet dorstiger. Daar moeten nieuwe drie- en viercilindermotoren voor zorgen. Er is een 1.5l driecilinder dieselmotor die 116pk en 270Nm koppelt aan een verbruiksgemiddelde van 3,9l/100km. Hij doet 10,4 seconden over de honderdsprint. Niet snel, wel respectabel. Er is trouwens een Cooper D Clubman die uit een 2-liter met een extra cilinder 150pk en 330Nm haalt en al na 8,6 seconden 100 rijdt. Tenslotte bestaat het dieselaanbod ook nog uit een SD Clubman met 190pk en 400Nm voor een acceleratietijd van 7,4 tellen.

Bij de benzines kan je al Clubman rijden met een 1,5 die 105pk en 180Nm ter beschikking stelt en bijna 12 tellen neerzet als besttijd. Een Coper doet het al in 9,1 seconde, ook nog met een 1,5 driecilinder maar wel met 136pk en 220Nm. En er is een Cooper S met 192pk en 280Nm die naar 100km/u kan in 7,1 tellen.