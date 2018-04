Dit is de nieuwe Volkswagen Tiguan

Door: BV

Volkswagen heeft de tweede generatie van de Tiguan klaar. Die kan je vanaf morgen gaan bekijken op het Autosalon van Frankfurt. Hij rust op het MQB-platform van de groep. Daarvan bestaan een aantal versies, waarvan de meest eenvoudige het moeten stellen met een vervormbare dwarstraverse als achterophanging. Maar de Tiguan heeft altijd recht op een multilink-systeem, net als de VW Touran bijvoorbeeld. Mede door die bodemplaat wordt de Tiguan zo’n 50kg lichter, met heilzame gevolgen voor de prestaties en het verbruik.

Groter, maar lager

De Tiguan wordt 6cm langer en 3cm breder, maar hij wordt ook een flinke 7cm lager, terwijl de wielbasis ook 7,7cm toenam. De wielen zijn dus verder naar de hoeken gedreven. Een ingreep die bijna altijd meer interieurruimte oplevert. In dit geval neemt de knieruimte voor de inzittenden achteraan met 2,9cm toe en wordt de koffer zo maar eventjes 145l groter. Er gaat nu 615l in met de achterbank op z’n plaats en tot 1.665l als die is neergeklapt. De vormgeving van het interieur is - hoe kan het ook anders - sterk geïnspireerd op dat van de Golf, met een gelijkaardig gamma.

24% efficiënter

Volkswagen zal de Tiguan van meet af aan aanbieden met 8 motoren. Die voldoen vanzelfsprekend allemaal aan de Euro 6 emissienorm (dat is verplicht). De benzines zijn achtereenvolgens 125, 150, 180 en 220pk sterk. De vier TDI’s ontwikkelen dan weer 115, 150, 190 en 240pk. De basismotoren combineert VW met voorwielaandrijving, maar bij potiger versies kan je ook vierwielaandrijving (met een Haldex-koppeling om de achteras aan te manen als dat nodig is) kiezen. Die versies staan automatisch 1,1cm hoger boven het asfalt en pochen met 20cm bodemvrijheid. Wie van plan is effectief het terrein in te gaan, kan opteren voor een alternatieve voorbumper. Die verbetert de oprijhoek van een weinig indrukwekkende 18,3° naar 25,6°. Je hoeft je op dat vlak overigens niet blind te staren op het exemplaar op de foto’s. Dat is nog voorzien van een R-stijlpakket en rust op 20-duimers. Beide zijn optioneel.

Tot 2,5 ton sleepvermogen

De zopas afgezwaaide eerste generatie Tiguan verdroeg al behoorlijk veel gewicht aan de trekhaak. En de nieuweling doet nog beter. 2,5 ton sleepcapactiteit is voor een SUV in het C-segment bijzonder verdienstelijk.