Recht uit een computergame: Bugatti Vision GT

Door: BV

De makers van het erg populaire computergame Gran Turismo hebben geen problemen om constructeurs te vinden die speciaal voor het game een racewagen willen ontwikkelen. Zo’n virtueel ontwerp waarvan je de specificaties maar uit je duim kan zuigen en dat niettemin wonderen kan doen voor je imago? Dat zien de automerken wel zitten. Maar er zijn slechts een handvol autobouwers die zo’n concept ook écht bouwen. Bugatti doet het. Zo kunnen we wat aandacht schenken aan het merk nu de Chiron nog niet klaar is om voorgesteld te worden en de laatste Veyron de deur uit is.

Geïnspireerd op Bugatti Type 57 Tank

De Bugatti Type 57 Tank schreef de 24 uren van Le Mans op z’n naam. Dat is wel al een tijdje geleden. De hoogste trede van het ereschavot werd er beklommen in 1937 en 1939. En dat was niet met een W16 motor, maar die zit wel in deze Vision GT. Het vermogen is onbekend, maar het is uiteraard veel meer dan 1.000pk. De Vision GT zou volgens z’n Franse bedenkers op het rechte stuk van het circuit Le Sarthe (waar Le Mans gereden wordt) 400km/u kunnen halen. De Veyron had daarvoor toch een langere aanloop nodig.

De showcar moet het publiek ook naar het nieuwe hoofdstuk van Bugatti leiden. Tussen de regels door kan je daar lezen dat hier enkele stijlkenmerken van de aanstormende Chiron getest worden. Maar op wildgroei aan spoilers moet je voor het productiemodel niet rekenen. Daarmee wil het bedrijf een echte auto eigenlijk niet vervuilen.