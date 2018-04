Mission E: de elektrische Porsche is een feit

Door: BV

Tesla verkocht afgelopen jaar 25.000 Model S. Slechts 25.000 stuks, eigenlijk een verwaarloosbaar aantal. Maar de kleine Amerikaanse autobouwer doet het goed genoeg om de sector op de zenuwen te werken. En daarom wordt het merk nu langs alle kanten belaagd. Voorlopig nog met concept cars, maar lang zal dat niet meer duren. Deze Mission E is het Tesla-vernietigende wapen waar Porsche aan werkt.

Beloven is makkelijk

Porsche goochelt heel wat indrukwekkende cijfertjes tevoorschijn als het over de Mission E gaat. Twee elektrische motoren produceren samen iets meer dan 600pk. Daarmee kan de Mission E naar 100km/u in 3,5 seconden. En hij kan ook meer dan 500km ver rijden (wellicht als je de sprinttijd niet al te vaak test). Vind je dan een stopcontact, dan moet je in minder dan een kwartier weer 80% van de tussen beide assen in de vloer ingewerkte accu volgetapt hebben.

Nog niet indrukwekkend genoeg? Wel, wat denk je dan van vierwielaandrijving met een koppelverdeling die per wiel apart geregeld kan worden. En vierwielbesturing.

Negeer de vorm niet zomaar

Met al bovenstaande cijfertjes is het makkelijk om de vorm van de Mission E uit het oog te verliezen. Maar Porsche koos voor een vierdeurs. Die is hier erg laag - slechts 1,3m - maar er kan natuurlijk makkelijk aan de proporties gesleuteld worden. Crucialer is dat de andere vierdeurs uit het leverprogramma van het merk - de Panamera - stilaan aardig op leeftijd begint te raken. Het mag dan ook niet verbazen als die enkele kenmerken van deze Mission E (met inbegrip van een geheel elektrische variant) zou dragen.