Alfa Romeo Giulia kost € 79.000

Door: BV

Als een bedrijf al als pathologish leugenaar bestempeld zou kunnen worden, dan is het zeker van toepassing op de Fiat Group. De jongste tijd lijkt Alfa Romeo aan een wederopstanding te timmeren na een jarenlange verwaarlozing. Maar geheel volgens de Italiaanse traditie is ook hier weer één en ander niet zoals het lijkt. De langverwachte (en eigenlijk veel te late) opvolger van de Alfa 159 werd aan het begin van de zomer voorgesteld. Maar wie een klein beetje gezonde achterdocht aan boord legde, had toen al in de gaten dat de lancering nog niet voor meteen was. Er werd enkel gesproken over de potigste versie - Quadrifoglio. En op het groots opgezette evenement was er zelfs geen beeld van het interieur. Er gingen zo veel vraagtekens op dat Alfa Romeo prompt een aantal gecamoufleerde exemplaren op pad stuurde in de hoop dat ze betrapt zouden worden.

Een heel gamma in Frankfurt

De voorstelling van een Giulia is natuurlijk een belangrijke stap voor de talrijke hoopvolle merkliefhebbers. En de Quadrifoglio versie is met z’n 2,9l biturbo zescilindermotor met 510pk en 600Nm erg indrukwekkend. Voldoende voor een sprinttijd van 3,9 seconden en een top van 307km/u. Maar dat zijn niet de auto’s waar je een merk er mee bovenop helpt. Daarvoor heb je bescheiden motoren nodig die volume genereren. “Geen nood,” klonk het bij Alfa. “Die worden op het Autosalon van Frankfurt voorgesteld”. Wel, die beurs heeft de deuren geopend en op de stand van Alfa Romeo… is er geen spoor van te bekennen.

Een prijs voor de Quadrifoglio

Omdat er weinig anders te doen is, bomen de Italianen nog even door over de Quadrifoglio. Onder meer door een nog erg voorlopige vanafprijs van € 79.000 te citeren. Een andere kluit om achteraan te hollen is de rondetijd voor de deze BMW M3-vechter rond de Nürburbring. Daar kan de snelle Alfa Romeo rond in 7’39”. Het merk claimt dat geen enkele sedan ooit sneller ging. De Nürburgring zal het graag horen. Dat legde immers een verbod op het neerzetten van nieuwe rondetijden op tot er verbeteringswerken waren uitgevoerd. Een richtlijn waar de autosector wel mee lachte, maar niettemin braafjes naleefde. De Italianen vormen blijkbaar de uitzondering…