Hyundai presenteert z’n WRC-wapen voor 2016

Door: BV

In het wereldkampioenschap rally (WRC) haalde Volkswagen voor het derde jaar op rij de kampioenstitel binnen. Maar Hyundai eindigde als tweede bij de constructeurs. En het moet nog beter kunnen. Onder meer met de Belg Thierry Neuville achter het stuur. Om weer meer in de banden van de VW Polo WRC te kunnen bijten, hebben de Koreanen een nieuw WRC racemonster klaar, gebaseerd op de nieuwe i20. Hij wordt voorgesteld in het hol van de leeuw: op het Autosalon van Frankfurt.

Hyundai N

De N op de auto verwijst naar het sportlabel van Hyundai. Dat is vernoemd naar het Namyang testcircuit van het bedrijf. Met N wil Hyundai dezelfde vruchten plukken als Volkswagen met GTI doet en Ford met ST en RS. En dat begint met het opbouwen van naamsbekendheid, bijvoorbeeld via de N 2025 Vision GT.

Die N kleeft nu ook op het nieuwe wapen voor WRC-seizoen 2016. Dat heeft een verbeterde gewichtsbalans, een efficiëntere aandrijflijn en een verbeterde aerodynamica.