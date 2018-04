Audi S4 heeft 354pk

Door: BV

Audi presenteert in Frankfurt meteen ook de sportieve versies van de nieuwe A4. Die worden aangedreven door een drieliter zescilinder die door turbo’s meer lucht door hun strot geramd krijgen. Dat levert 354pk en 500Nm op. Je kan overigens rijden alsof je twee linkervoeten hebt, want al dat geweld is permanent ter beschikking tussen 1.300 en 4.500t/min. Schakelen hoef je ook al niet te doen, want een achttrapsautomaat is standaard. Tenslotte probeert Audi je een levendiger weggedrag voor te schotelen door de quattro vierwielaandrijving 60% van het vermogen naar de achterwielen te laten sturen. Niet dat je daar écht wat aan hebt, want de verdeling is variabel en schuift toch tot 70% van de kracht naar voor of 85% naar achteren.

De efficiënte aandrijflijn zorgt ervoor dat er slechts 170g/km aan CO2 de atmosfeer ingaat of 7,4l/100km uit de tank verdwijnt, ook al heb je het vermogen om jezelf in 4,7 seconden naar 100km/u te katapulteren.

Specifieke uitrusting

De S4 heeft recht op wat uiterlijk vertoon. Dat zijn dan bumpers, badges, grille en 18-duimers, terwijl je binnenin een combinatie van leder en alcantara vindt, net als een afgeplat stuurtje. Rollen doet de S4 op een 2,3cm verlaagd onderstel met 18-duimers, maar er is een adaptieve ophanging beschikbaar die je nog meer instelmogelijkheden oplevert.