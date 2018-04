Nieuwe elektrische Smart krijgt Renault-motor

Door: ADD

Tegen het einde van 2016 komt de nieuwe elektrische Smart (Smart Electric Drive 2016) eraan. En voor het eerst plant Daimler naast de Fortwo en Fortwo Cabrio ook de Forfour als elektrische auto. Dat kondigden de CEO van Daimler (Dieter Zetsche) en de CEO van Renault (Carlos Ghosn) in een gezamenlijke persconferentie aan.

Motor levert Renault, accu een Daimler-dochter

De motor voor de elektrische versie van de nieuwe Smart zal alliantiepartner Renault leveren. Die kennen we dus al uit de Zoe, maar Dieter Zetsche benadrukt dat de motor er "met modificaties" komt. Geproduceerd wordt hij in de Renault-fabriek in Cléon (Frankrijk). De batterij voor de E-Smart zal Daimler van de eigen dochterfirma "Deutsche Accumotive" afnemen.

De beslissing de vierzitter Smart Forfour te elektrificeren, betekent dat er in de toekomst elektrische auto's in Renaults Twingo-fabriek in Slovenië zullen geproduceerd worden. Renault CEO Carlos Ghosn zei dat ze zich als wereldleider op het gebied van elektrische auto's verheugen op een schaalvergroting nu Daimler extra motoren zal afnemen.

De productie van de vorige elektrische Smart legde Daimler in augustus 2015 stil.