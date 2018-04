​Stuursensor tegen alcohol

Door: ADD

In de Verenigde Staten vormt drinken en rijden zo mogelijk een nog groter probleem dan bij ons. Elke twee uur sterven er drie mensen op de weg als gevolg van rijden onder invloed. Om het probleem onder controle te krijgen installeert de overheid er bij betrapte chauffeurs gretig alcoholsloten, vooral bij recidivisten. Sinds 2012 hebben alle 50 staten wetten erover goedgekeurd.

Het overgrote deel van die alcoholsloten zijn apparaten die het alcoholgehalte in de adem meten. "Sober Steering" een bedrijfje uit Canada heeft nu echter een sensor op de markt gebracht die via de handpalm kan meten hoeveel een bestuurder gedronken heeft.

Meter en verklikker

De kleine sensor kan op het stuur gemonteerd worden waar hij de alcohol die de handpalm afscheidt meet. Volgens Sober Steering is dit de eerste sensor in zijn soort en zou hij uiterst betrouwbaar zijn. Ook als er pas luttele minuten voor het instappen alcohol gedronken is, merkt de sensor het op.

Het systeem kan meer dan de motor stilleggen. Het kan bijvoorbeeld ook de werkgever of ouders op de hoogte brengen. Bij langere ritten kan het tijdens het rijden om een test vragen. Wordt er dan alcohol gedetecteerd, hoeft de auto niet onmiddellijk te stoppen, maar waarschuwt het systeem bepaalde mensen.