Bentley Bentayga heeft de duurste optie ooit

Door: BV

Op definitieve prijzen voor Bentley’s SUV Bentayga is het nog even wachten. Maar dat hij niet goedkoop wordt, dat staat als een paal boven water. Bentley wil immers doorgaan, daar waar de duurste Range Rover’s het voor bekeken houden.

Breitling Mulliner Tourbillon

Maar in dit segment is niet alleen de catalogusprijs van een auto astronomisch, ook voor de extra’s wordt soms erg fors doorgerekend (voorbeeld van de Porsche 918 Spyder hier). Neem nu het klokje. Wie het standaardexemplaar niet goed genoeg vindt, kan voor een Breitling Mulliner Tourbillon kiezen. Wat denk je dat dat kost? Mis… het is meer. Véél meer. Ruim € 200.000. Daarvoor is het wel van goud en worden de uren aangeduid door potige diamanten.