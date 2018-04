BAC Mono Marine Edition is belachelijk duur, omdat het kan

Door: BV

300pk en 540kg. Dat zijn eigenlijk de twee cijfertjes die garanderen dat je aan boord van zo’n BAC Mono tonnen pret kan hebben. Het is met een sprinttijd van minder dan 3 seconden dan ook één van de snelste auto’s ter wereld. En hij is gemaakt voor egoïsten, want je kan er maar alleen in.

Neem je speelgoed mee

Stel, je hebt een superjacht. Dan is het wel zo leuk om je speeltje mee te nemen naar al die exotische bestemmingen. Overigens makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn jachten met een garage, maar nu ook weer niet zo veel. En een auto aan boord heisen, daarvoor zijn de meeste niet geschikt. Maar deze BAC Mono Marine Edition wel.

De auto is zo aangepast dat deze beschikt over bevestigingspunten waarmee de kraan op het jacht de Mono zo aan boord kan hijsen. Bovendien is de auto gemaakt uit materialen die bestand zijn tegen de weersinvloeden op zee. Vooral zout kan immers een zware aantasting vormen op een auto. Wil je het zekere voor het onzekere nemen dan levert BAC bovendien een container waarin de auto onder gecontroleerde omstandigheden gestald kan worden. Zomaar een speeltje voor erbij is het overigens niet. De BAC Mono Marine Edition heeft een prijskaartje van € 700.000. Ja, zevenhonderdduizend. Er staat niet per ongeluk een nulletje te veel.