Audi gaat in Formule 1

Door: BV

Renault heeft het in de Formule 1 gehad met partner Red Bull. En vice versa. Op het Autosalon van Frankfurt liet Renault-Nissan CEO Carlos Ghosn nog verstaan dat Renault niet als motorenleverancier voor die renstal wou optreden. Of het merk zich terugtrekt of juist weer alle registers opentrekt en met een eigen team komt, hangt nog in de lucht. Maar Red Bull weet inmiddels wel van wie het in 2018 motoren wil kopen: Audi.

Audi naar F1

Over een deelname van de VW-Group en meer specifiek van Audi in de F1 wordt al even gespeculeerd. En dat Audi tijdens de 24u van Le Mans veel sneller dan verwacht tegen een competitief Porsche (van dezelfde VW-Group nog wel) aanliep, wakkerde de geruchten nog aan.

Audi lijkt nu baan de ruimen voor Porsche in Le Mans en zou vanaf 2018 in de Formule 1 stappen. De stap zou echter zo duur zijn dat niet alleen het endurance-programma van Audi sneuvelt, maar dat het bedrijf ook op z’n DTM-commitments terugkomt. In die laatste discipine liep het imago van het merk onlangs nog schade op door een ‘ramorder’ van Audi - wat het merk meteen grote straffen opleverde.

Het F1-avontuur van Audi zou wel eens onder leiding kunnen staan van Stefano Domenicali. Die werkte voor Ferrari in de F1, maar werd er onder het mom van tegenvallende resultaten buitengegooid en is inmiddels al bij Audi aan de slag.