​​En op een dag steel je ‘per ongeluk’ een auto

In Kreuth am Tegernsee (Bayern, Duitsland) werd een 66-jarige onopzettelijk een autodief. Dinsdagochtend kwam de man uit de bakker en stapte niet in zijn eigen auto, maar in een identiek uitziend exemplaar en reed nietsvermoedend weg. Kort daarna kwam de eigenaar uit de bakkerij en sloeg alarm.

Vergissing

De gevreesde diefstal bleek snel een misverstand. De twee grijze auto’s stonden vlak naast elkaar geparkeerd en waren allebei niet op slot. Bovendien had de tweede man zijn sleutels in de auto achtergelaten. En omdat die, zoals zovele nieuwe auto’s, een sensor heeft die ervoor zorgt dat de auto start als de sleutel in de buurt is, kon de 66-jarige vertrekken met een simpele druk op de startknop.