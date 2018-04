Verkoop VW-diesels verboden in Zwitserland

Door: BV

De Zwitserse autoriteiten hebben een verbod aangekondigd op de verkoop van auto’s van de Volkswagen Group (VW, Audi, Skoda en Seat) met Euro 5 dieselmotoren. De beslissing volgt op de verdenking dat de auto’s in kwestie ook in Europa niet voldoen aan de wettelijke emissienormen zoals die van kracht waren op het ogenblik van hun commercialisering.

Het Zwitserse verbod slaat niet op auto’s die al verkocht zijn, maar uitsluitend op voertuigen die nog niet voor de eerste keer in het land zijn ingeschreven. Het land schat zelf dat zo’n 180.000 wagens onder de maatregel vallen, maar het is onduidelijk waar het cijfer op gebaseerd is.

De voertuigen met 1.2 TDI, 1.6 TDI en 2.0 TDI dieselmotor van de groep die zijn uitgerust met de sjoemelsoftware maken het voorwerp uit van het verbod. De modernere Euro 6 dieselmotoren zijn volgens de huidige berichtgeving helemaal in orde en kunnen dus vrij verhandeld worden.

Ook in België is de verkoop gestaakt

Eerder vandaag kondigde de Belgische invoerder D’Ieteren al aan de verkoop van de getroffen modellen vrijwillig te staken. Dat bedrijf heeft het over 3.200 stockvoertuigen die nu aan de ketting hangen.