Sébastien Loeb voor het eerst in Dakar

De negenvoudige wereldkampioen rally Sébastien Loeb neemt in januari voor de eerste keer deel aan de Dakar Rally. De 41-jarige Fransman zal voor Peugeot rijden. Loeb die zijn off-road carrière al vaarwel gezegd had, maakte begin dit jaar voor Citroën als eens een comeback (eenmalig heette het toen) tijdens de Monte Carlo Rally.

Een uitdaging

"Dakar is iets dat me boeit. Het is een groot avontuur", zei Loeb. Vroeger was ze bekend als Paris-Dakar, maar sinds 2009 wordt de rally in Zuid-Amerika gehouden. Deze editie rijdt van 3 tot 16 januari door Argentinië en Bolivia. Chili had zich in april als gastland al geschrapt door zware overstromingen. En ook Peru laat het Dakar circus dit jaar niet over zijn grondgebied rijden. Het land verwacht in 2016 de sterkste El Niño sinds 65 jaar en wil zijn centen liever aan het helpen van de bevolking besteden.