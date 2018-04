Land Rover bewijst dat 'teasen' ook origineel kan

Door: BV

De Range Rover Convertible komt echt. Dat weten we uiteindelijk al meer dan een jaar, na een welles-nietes spelletje. De concept car voor die open SUV dateert overigens al van 2012. De productieversie zal nauwelijks verschillen van het destijds opgelaten proefballonnetje. Volgende maand krijgen we die echt te zien.

Succesformule?

Een SUV zonder dak is nog behoorlijk nieuw. Nissan probeerde de formule uit met een Murano CrossCabriolet, maar toen die werd losgelaten op de Amerikaanse markt, bleek er onvoldoende interesse. Het model verdween daarom erg snel weer uit de catalogus.

Wireframe

Land Rover denkt dat z’n trendy Evoque meer kans maakt. En om het publiek alvast op te warmen, heeft het een teasercampagne gestart. Meestal komen autoconstructeurs dan af met details als een koplamp of een deurklink, maar de Britten hebben een originele aanpak gevonden. Het designteam maakte op een reële grootte 6 draadmodellen van de Evoque Convertible en parkeerde die op verschillende locaties in Londen. De in vrolijke kleurtjes gespoten exemplaren waren uiteraard te zien op plaatsen waarvan het merk hoopt dat ze binnenkort gekoloniseerd worden door echte Evoque Convertibles. Voor de winkels van Harrods, Burberry en Louis Vuitton dus.