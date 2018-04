Alfa Romeo vraagt nog (veel) meer geduld

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt ging de nieuwe Giulia QV in première. En dat was meer dan zo maar een beetje een première in mineur. Want niet alleen had Alfa die auto eerder al getoond, het had ook gezegd dat in Frankfurt eindelijk de bravere volumeversies te zien zouden zijn. Zo’n zescilinder turbomotor met 520pk en 600Nm is leuk, maar je kan bezwaarlijk zeggen dat zo’n model tegemoet komt aan de noden van de massa. Maar van meer bescheiden motoren was in Frankfurt geen spoor. En nu blijkt dat de Italianen nog (veel) meer geduld zullen vergen.

Ten vroegste eind 2016

De voorstelling van de bravere uitvoering is dus achteruit geschoven. En geen klein beetje. We krijgen ze nu te zien op het Autosalon van Genève, in maart van volgend jaar. Maar zelfs dat is niet zeker. De fans moeten dus nog een hele tijd op hun honger blijven zitten. En wie ervan droomt om niet eens dit jaar, maar volgend jaar al met een nieuwe achterwielaangedreven Alfa Romeo te rijden, zal ervoor moeten zorgen dat hij bij de eersten is om een order te plaatsen. Volgens insiders zullen de eerste productiemodellen pas in de herfst van volgend jaar leverbaar zijn. Voorlopig, tenminste…