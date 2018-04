Lexus schakelt over op constructie in karton

Door: BV

Tenminste... dat doet het voor deze Lexus IS. Die is op deze manier geconstrueerd om wat meer aandacht voor het model bijeen te schrapen. De auto is van begin tot eind samengelijmd uit 10mm dik karton. Liefst 1.700 vellen waren ervoor nodig.

Origami?

Lexus wil ermee aanknopen bij de Japanse traditie en vergelijkt het met de kunst van het vouwen van papier - origami. En het merk gaat verder… het wil ‘de menselijke vakkennis en werk dat in elke auto kruipt onderlijnen’. Alleen heeft de Britse onderaannemer dat waarschijnlijk niet helemaal goed begrepen. Dat maakte immers een 3D-model van de Lexus IS en liet dat vervolgens door een laser uitsnijden. Niet zo artisanaal denken we dan, ook al duurde het nog 3 maand om het te realiseren.

Het levensgrote gevaarte heeft overigens enkele verrassingen in petto. Zo kunnen de deuren openen, de wielen draaien en is er zelfs een elektromotor ingebouwd. Onder het karton zit immers nog een verborgen frame in staal en aluminium.