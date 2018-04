Vernieuwde Porsche 911 met vierwielaandrijving

Door: BV

De tweewielaangedreven 911 hadden we in z’n opgefrist vorm - met allemaal turbomotoren - al gehad. En nu is het tijd voor de vierwielaangedreven varianten om in het voetlicht te treden. Dat zijn de Carrera 4, Carrera 4 Convertible en de Targa 4. Belangrijkste onderscheid: ze zijn ter hoogte van de achterwielen 44mm breder en hebben een specifieke lichtsignatuur achteraan.

Voor de aandrijving tekent de nieuwe drieliter zescilinder boxermotor. Die levert 370pk en 450Nm in de Carrera en 420pk en 500Nm in de S-versies. De vierwielaandrijver accelereert ermee naar 100 in 4,1 seconden, terwijl de S er nog 3 tienden afpitst. De top gaat van minimaal 287 tot maximaal 305km/u, afhankelijk van de versie.