Viziv: zo ziet de Subaru van de toekomst eruit

Door: BV

Blijkbaar hebben ze bij Subaru wat moeite om namen te verzinnen voor nieuwe concept cars. In 2013 presenteerde het al een Viziv Concept en precies een jaar later stond er een doorontwikkelde versie van dat model wederom in de schijnwerpers. Vervolgens lekten er in 2014 ook nog eens patenafbeeldingen uit van wat scheen het productiemodel van die Viziv te zijn. En om de verwarring nog groter te maken, draagt de voor Gran Turismo door Subaru getekende conceptcar ook nog eens die naam.

Maar goed, het is slechts een naam zullen we maar zeggen. En dus concentreren we ons op deze Viziv Future Concept, die gevoelsmatig aandoet als een voorbode voor een nieuwe Forester, maar wel wat kleiner is. Van de fabrikant zelf krijg je geen enkel idee over de exacte positionering, maar het zegt wel aan welke technologie Subaru momenteel werkt, en nogal wat daarvan is gebaseerd op de stereocamera. Elektronica dus, veelal om de veiligheid te bevorderen.

Onder de kap van de Viviz zit het hybridesysteem van de XV Hybrid, maar met een kleinere motor die z’n compensatiedrang vertaalt naar de aanwezigheid van een turbo. En omdat het AWD-systeem compacter is, wordt een vlakke vloer mogelijk.

Of er snel een productieversie van deze Viviz komt? Er lijkt potentieel in te zitten, maar we hebben er het raden naar…