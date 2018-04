Mitsubishi denkt na over ASX-opvolger

Door: BV

Op het autosalon van Tokio presenteert Mitsubishi deze eX concept car. De kleine e staat voor de elektrische aandrijving, terwijl de X verwijst naar het feit dat dat op vier wielen gebeurt. Het formaat van de auto is vergelijkbaar met dat van de huidige Mitsubishi ASX, wat min of meer suggereert dat het Japanse merk hier al eens de teen in het badwater steekt voor de toekomstige styling van de tweede generatie van dat model.