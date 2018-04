Een Peugeot 205 uit 1994 voor € 15.000? Yep!

Door: ADD

Een auto, en zeker een niet al te duur massamodel, koop je normaal om mee te rijden. Deze witte Peugeot 205 (met 89pk, automaat en servo) werd voor het eerst op 18 mei 1994 ingeschreven, maar hem was een ander lot beschoren. Een bejaarde dame kocht de 205 in Toulouse, reed naar huis, ging er één keer mee langs bij de ‘Contrôle Technique’ en parkeerde de auto vervolgens in de garage - en dat was het dan. Exact 84 kilometer heeft hij op de teller staan.

21 jaar na de aankoop van auto vliegt de dame naar een rusthuis, de Peugeot 205 wordt aan een garage verkocht. Het Berlijnse "Atelier Automobile” gespecialiseerd in Franse en Zweedse oldtimers ontdekt hem daar, maakt de youngtimer rijklaar… en zet hem voor € 15.000 te koop. Een snelle zoektocht op tweehandssites leert ons dat je voor zo’n € 5.000 een degelijk en rijkelijk uitgerust occasie-exemplaar op de kop kan tikken. Niet in ongebruikte staat weliswaar…