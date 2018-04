Fiat brengt Tipo terug, is nu sedan

Door: BV

Historisch gezien is de Fiat Tipo een compacte hatchback. Hij stond in het gamma van het automerk van 1988 tot 1995. En nu is hij terug. De Italianen kleven de naam immers op een klassieke drievolume sedan die eerder al is voorgesteld als Aegea. Het model wordt in Turkije gebouwd en zal na z’n marktintroductie aldaar ook in West-Europa klanten proberen verleiden.

Motoren en afmetingen

De 4,5m lange, 1,78m brede en 1,48m hoge vierdeurs zal worden aangeboden met vier motoren, evenredig verspreid over benzine en diesel. De vermogens variëren van 95 tot 120pk, terwijl er zowel manuele als automatische transmissies zullen aangeboden worden. De zuinigste diesel mag niet meer dan 4,0l/100km verbruiken.

Fiat is erg in z’n nopjes met het lijnenspel van de Tipo, maar voor wie liever rationele aankoopargumenten wil, is er een riant plaatsaanbod en een koffer waar 510l bagage in past.