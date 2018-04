Wat als Mercedes nu een SL Gullwing zou voorstellen?

Door: BV

Eigenlijk denken we dat we met de SLS AMG al een moderne interpretatie van de beroemde 300 SL ‘Gullwing’ achter de kiezen hebben, maar volgens ene Matthias Botcher ging dat lang niet ver genoeg. De designstudent is zo’n grote fan van die auto dat hij er z’n afstudeerproject van maakte en het concept naar de 21ste eeuw vertaalde. Hij moet met z’n hoofd ergens in 2035 zitten voor dit SLPure ontwerp.

Botchers doel is vooral om een idee te geven hoe de Gullwing eruit zou kunnen zien. Met technische details uitdenken hield hij zich niet bezig. En natuurlijk zijn er ook vleugeldeuren… maar je merkt ze nauwelijks op. Tot je ze opent, natuurlijk.