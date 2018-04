Leonardo DiCaprio gaat dieselgate verfilmen

Door: ADD

Hollywoodster Leonardo DiCaprio en Paramount Pictures willen een film over de Volkswagensjoemelaffaire maken. Het lijkt het een flauwe grap, maar verschillende media brachten het nieuws gisteren. DiCaprio zou met zijn bedrijf Appian Way het ganse produceren en Paramount zou de filmrechten op het geplande boek van Jack Ewing over het manipulatieschandaal gekocht hebben. Wij zijn alvast benieuwd wie ze als Winterkorn en Müller gaan casten.