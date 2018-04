Volvo naar WTCC met 400pk sterke S60

Door: BV

Vier jaar lang was er geen Volvo te bespeuren in het World Touring Car Championship dat nu door Citroën wordt gedomineerd. Maar er komt verandering in. Met Polestar Cyan Racing worden twee S60’s klaargestoomd. Die zullen het komende seizoen beschouwen als een leerjaar, maar moeten vanaf 2017 weer helemaal competitief zijn. Met de twee geprepareerde sedans hoopt Volvo weer een kampioen in huis te hebben. Het is al 30 jaar geleden dat dat nog eens lukte. Toen met een Volvo 240 Turbo waarvan we beeld op onze Facebook-pagina hebben gezet.

400pk uit een zestienhonderd

400pk heeft de S60 Polestar TC1 in stock, uit slechts vier cilinders en een inhoud van 1.6 liter. En dan te bedenken dat enkel de voorbanden dit vermogen te verduren krijgen. Schakelen verloopt via een sequentiele 6-bak en de koets bestaat grotendeels uit carbon. Kwestie van het gewicht te beperken tot 1,1 ton.