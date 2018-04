Te huur: Mercedes luxe-appartementen in Londen

Door: BV

Mercedes en Frasers Hospitality Group hebben de handen in elkaar geslagen voor de creatie van enkele luxueuze huurappartementen. Het project heet Mercedes-Benz Living @ Fraser, omdat de vormgeving ervan door het merk met de Ster wordt bepaald. De eerste zes appartementen in Londen zullen vanaf november beschikbaar zijn en elk zo’n 100 vierkante meter groot zijn.

Klein, maar fijn

Gigantisch groot zijn de appartementen dus niet, maar de vastgoedprijzen in Londen zijn dan ook astronomisch. Maar Mercedes zegt dat ze alles weer goed maken door de vormgeving en inrichting die natuurlijk op één of andere manier moet doen denken aan die van de auto’s van het bedrijf. Daarbij horen onder meer een zwartgelakte muur waarin de vouwlijnen van een auto terugkomen, een S-vormige luster in Swarovski crystal en zo meer. Wie er verblijft moet 'de exclusiviteit van Mercedes kunnen voelen'.

De prijs van een verblijfje is niet bekend, maar wij verwachten dat het ongeveer net zo duur wordt als even in de Oostenrijkse Skilodge van Bentley verblijven.