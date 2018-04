Mercedes E-Klasse toont dat hij niet speciaal is

Door: BV

Historisch gezien is de Mercedes E-Klasse altijd een tikkeltje anders geweest dan de andere modellen van het merk. Terwijl een S-Klasse en 190 het deden met rechthoekige lichten, had de E er ronde. En tussen de eengemaakte lichten van de S en C-Klasse had de E vier kijkers. Tot bij de jongste facelift. Toen werd een deel van het onderscheidende karakter geofferd. En er staat nog meer water klaar voor bij de wijn. Mercedes wil in navolging van BMW en Audi immers naar een doorgedreven familiegezicht.

Dat de E stilistisch wordt ingepast ontkent Mercedes niet. En dit is het eerste beeld van de naakte body, ter bevestiging. Er is nog een kleine kans dat de Duitsers iets apart doen met de zijdeuren en de achterste wielboog. Kwestie van de camouflage te verklaren. Maar zelfs dat is niet waarschijnlijk.