Yamaha met sportauto naar Salon van Tokio

Door: BV

Op het Autosalon van Tokio zal Yamaha nog eens een duik nemen in het rijk van de automobiel. Dat doet het merk zelden, maar niet zonder succes. We verwijzen bijvoorbeeld naar de Toyota 2000GT van eind jaren zestig, of naar de V8 die het bedrijf ontwikkelde voor Volvo. De Japanners ontwikkelden zelfs ooit motoren voor de Formule 1. En het bedrijf neemt binnenkort Gordon Murray’s Motiv stadswagen in productie.

De Japanners broeden inmiddels op nog een stunt. Op het salon van Tokio zal het bedrijf een heuse supercar in het voetlicht rollen. Daarover is eigenlijk nog helemaal niets geweten, maar deze eerste plaagfoto is een niet mis te verstane boodschap.