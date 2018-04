Ex-VW-baas Martin Winterkorn ligt nog lang niet buiten

Door: BV

Ex-Volkswagen-baas Martin Winterkorn werd al theatraal van die stoel gelicht toen bleek dat de autogigant bewust 11 miljoen wagens had voorzien van illegale software waardoor het leek dat de voertuigen in kwestie aan de uitstootnormen voldeden, terwijl dit niet het geval was. Opgeruimd staat netjes, zou je denken, maar dat is niet echt waar.

Nog 4 andere posities

Winterkorn strijkt een ontslagpremie van tientallen miljoenen euro’s op voor het opgeven van de belangrijkste stoel van allemaal. Maar hij vervult ook nog vier andere posities binnen het bedrijf. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche Automobil Holding SE, is voorzitter van Audi AG, Scania en een recent opgerichte holding die de truck en busactiviteiten van de groep controleert.

Vanaf heden houdt Winterkorn echter nog slechts 3 posities in handen. Hij is vriendelijk verzocht z’n biezen te pakken bij Porsche, maar pas nadat de publieke druk te hoog werd. Hoeveel ontslagvergoeding de man hiervoor trekt, is niet geweten.