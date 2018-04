Nissan laat 10 Renault Twizy los in San Francisco

Door: BV

De Renault Twizy kende, zoals wel meer nichemodelletjes, een vliegende start. Maar nadat de eerste bevlieging was bezonken, worden er nog nauwelijks van aan de man gebracht. Er één in het wild spotten is een heuse zeldzaamheid. Maar de kleine elektrische vierwieler is nog steeds in productie, en dan telt elk exemplaar.

Renault levert geen voertuigen in de VS, maar concerngenoot Nissan wel. En dat bediende zich al te graag van 10 Twizy om mee te stappen in een mobiliteitsexeperiment van de stad San Francisco. De modellen dragen alleen wat make-up en een Nissan-badge. Andere aanpassingen zijn er niet.