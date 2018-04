Meer dan 5 miljoen Mazda's brandgevaarlijk

Door: BV

Mazda roept wereldwijd ruim 5 miljoen auto’s terug naar de dealer omdat een kortsluiting in het contactslot tot rookontwikkeling en zelfs brand kan leiden. Het gaat uitsluitend om oudere voertuigen, de meest recente was in productie tot 1998.

Alleen al in de VS, waar de regelgeving omtrent veiligheid veel strenger is dan in Europa, worden ruim 1,3 miljoen auto's opgespoord voor een interventie. Die wordt wellicht vanaf december uitgevoerd. Ten minste een deel van de modellen is ook in Europa gecommercialiseerd, maar het Japanse merk deed nog geen mededelingen over een terugroepactie op het oude continent. Het gaat in hoofdzaak om volgende voertuigen:

323: 1990 - 1995

626: 1993 - 1998

929: 1993 - 1995

MPV: 1989 - 1998

MX-6: 1993 - 1997

MX-3: 1992 - 1993

Protégé (eigenlijk een 323 sedan): 1990 - 1998

Mazda is al langer op de hoogte van het euvel, maar ondernam nog geen actie. Uit documenten van de NHTSA (National Highway Transportation Safety Agency) is al sprake van een incident waarbij een auto uitbrandde in Japan dat dateert uit 2002. Er wordt vanzelfsprekend onderzocht of het merk van het euvel op de hoogte was en er bewust voor koos om geen actie te ondernemen en de eerste indicaties zijn niet gunstig voor de fabrikant.

Wat als je met zo'n Mazda rijdt?

Het is helemaal niet nodig te wachten op nieuws van het merk zelf. Laat gerust aan je officiële dealer weten dat je op de hoogte bent van een potentieel probleem en dat je opheldering verwacht. Komt er een officiële terugroepactie op Europees grondgebied, dan word je door het merk zelf op de hoogte gebracht.