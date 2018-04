Zeldzame Range Rover Convertible kost minder dan Evoque

Door: BV

Binnenkort lanceert Land Rover de dakloze variant van de Range Rover Evoque. Een model dat het cabriogevoel naar het segment van de SUV’s moet brengen. Dat is eerder ook al geprobeerd, onder meer door Nissan, maar de Britten denken nu het recept te hebben geperfectioneerd. Voor minder dan € 60.000 zal je zo’n Evoque Convertible wellicht niet op je oprit kunnen parkeren en dan is deze Range Rover cabrio uit 1973 misschien een goed alternatief. Die zal tijdens een veiling op 14 november niet veel duurder worden en het is ongetwijfeld een betere investering dan het nieuwe spul.

Deze Range Rover begon z’n carrière in 1973 als een conventioneel exemplaar. Het werd pas eind jaren tachtig door Special Vehicle Conversions omgebouwd tot cabriolet. Range Rovers die behandeling geven was een specialiteit van het bedrijfje.

Op de teller staan nauwelijks meer dan 100.000 km en de auto is afgelopen jaar nog zo goed als compleet herbouwd. 3,5l V8 benzinemotor incluis. En er hangt een interessant verhaal aan vast. De auto is recent herontdekt na decennia in een opslagplaats. Daar kwam hij terecht toen de vorige eigenaar hem in handen kreeg. Gewonnen bij een partijtje poker, maar kon ‘m niet kwijt in z’n eigen garages.