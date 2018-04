Nieuwe 1,0 en 1,5l VTEC Turbo voor Honda Civic

Door: BV

Honda stelt twee volledig vernieuwde compacte turbobenzinemotoren voor. Die zullen we binnen afzienbare tijd terug vinden in de producten voor de Europese markt. Ze zullen deel uitmaken van het leveringsprogramma van de tiende generatie Honda Civic die begin 2017 gelanceerd wordt.

We kennen al één motor van de nieuwe familie. Dat is een tweeliter die ook onder de kap van de huidige Civic Type-R terug te vinden is. Die motor heeft een vermogen van 310pk en sleurt de hete hatchback naar 100km/u in 5,7 seconden.

1,0 en 1,5l VTEC Turbomotoren

De twee nieuwelingen krijgen een slagvolume van 1 en 1,5l. De eerste wordt een compleet nieuwe driecilinder. Door hun technologie met variabele kleppenlift hebben ze volgens het Japanse merk minder interne wrijving, terwijl het specifieke vermogen en koppel uiteraard hoger is dan bij een vergelijkbare motor met natuurlijke aanzuiging.

“ Reken op minimaal 100pk per liter inhoud ”

De exacte specificaties van de motoren zijn nog onbekend, maar er circuleert al één en ander in de wandelgangen. Daar wordt gefluisterd dat de 1-liter bijna 130pk en 200Nm sterk wordt. De 1,5l wordt dan weer iets meer dan 170pk sterk (koppel onbekend). De vijfdeursmodellen van die nieuwe Civic - die in september 2017 wordt voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt - worden alleen in het Engelse Swindon gebouwd. Daar investeert Honda alvast € 270 miljoen in nieuwe productietechnieken.