Peugeot weet hoe laat het is

Door: BV

Al meer dan 200 jaar ontwikkelt en tekent Peugeot producten in uiteenlopende categorieën. Auto’s, vanzelfsprekend, maar ook accessoires, scooters, fietsen en keukengerei. Expertise die sinds 2012 te koop is. Peugeot richtte toen z’n Design Lab op. Het tekende inmiddels al onder meer een exclusief jacht en een sofa die meer dan € 100.000 kost. En nu weet Peugeot helemaal hoe laat het is.

Onésiphore Pecqueur

Voor het kakelverse Zwitserse horlogemerk Pecqueur Conceptuals tekende Peugeot dit uurwerk met twee wijzerplaten. Handig voor wie twee tijdzones in de gaten wil houden, dat spreekt voor zich. Het concept-uurwerk valt in de categorie van de zogeheten haute horlogerie. Evenmin voor ieders budget dus, als het ooit in productie zou gaan. De decoratie van de wijzerplaat geeft het weg. De arcering in reliëf heet ‘cotes de Genève’ en is alleen terug te vinden op polsjuwelen waar de werkuren met de honderden tegelijk in zijn gekropen.

Het nieuwe horlogemerk draagt de naam van de Franse horlogemaker Onésiphore Pecqueur. Die werd in 1792 geboren en ligt al sinds 1852 onder de zoden. Maar hij was het die in 1827 het differentieel uitvond. Een technisch vernuftig dingetje dat Peugeot Design Lab in de verf zette door enkele tandwieltjes door de wijzerplaat zichtbaar te maken en waarvan de autosector (in 1852 nog onbestaande) zich later gretig zou bedienen.