1978 Ford Escort is Ken Block z’n nieuwe Hoonigan

Door: BV

Ken Block vergaarde meer bekendheid met z’n indrukwekkende gymkhana-video’s (voorbeelden hier en hier) waarin hij op spectaculaire wijze door allerlei decors drift, dan met z’n sportieve successen. En het recept is nog lang niet helemaal uitgemolken. In 2016 komt er een nieuwe Gymkhana-clip aan. Daarin zal hij zich bedienen van deze Escort uit 1978.

Eerste auto

Het autootje werd door Block gekocht in 2008 en was z’n eerste rallywagen. Maar toen zag hij er nog lang niet zo extreem uit. Inmiddels huist er een 2,5l Millington viercilinder wedstrijdmotor onder de kap. Zonder turbo’s, maar wel goed voor 333pk, onder meer omdat hij doorgaat tot 9.000t/min.

Achterwielaandrijving

Block kruipt voor z’n Gymkhanas altijd achter het stuur van een vierwielaangedreven auto. Tenzij je dit uitstapje op rupsbanden meerekent. Tot nu, want deze Escort spint alleen de Pirelli’s aan de achterwielen. En ja, net als in het verleden het geval is, heeft deze auto ook weer ‘hoonigan’ op de flank.