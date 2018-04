IDS Concept wordt Nissan Leaf 2.0

Door: BV

Nissan toont op het Salon in Tokio deze IDS concept. Een auto die vooral een voorbode moet zijn van de volgende Nissan Leaf. Scherp gelijnd, met een gezellig en moduleerbaar interieur en tegengesteld openende deuren. Die zullen de serieproductie niet halen, net als het bord dat met voetgangers communiceert, de verlichting die fietsers laat weten dat ze gezien zijn of de vier individuele kuipzetels. En laat ons hopen dat ook de bemoeizieke 'sociale' software sneuvelt.

Zelrijdende auto met attitude

De IDS kan zelf rijden, maar hij past z’n rijstijl nog altijd aan je persoonlijke voorkeur aan. Als je zelf wat sportiever stuurt, zal hij dat ook doen. Als hij kan tenminste, want over prestaties geen woord. Wel over de accu: nu 60kWh groot en het dubbele van een huidige Leaf. Op papier moet een rijbereik van 500km mogelijk zijn, wat betekent dat je na 350km absoluut op zoek moet naar een stekker. De actuele Leaf haalt slechts de helft.