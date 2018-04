Mazda RX-Vision rakelt de wankelmotor weer op

Door: BV

De wankelmotor is eigenlijk de enige innovatie motor van de afgelopen 100 jaar. Maar hij is altijd al geplaagd door ernstige gebreken. Hij zuipt brandstof en vereist constant onderhoud, om er maar twee te noemen. Alleen Mazda deed er lange tijd wat mee. Andere constructeurs kwamen al snel tot hun zinnen. En de Japanners willen hun teen absoluut nog eens stoten aan dezelfde steen. Dat blijkt uit deze concept car - de RX-Vision - die te zien is op het Salon van Tokio.

In de RX-Vision heeft Mazda een compleet nieuwe generatie wankelmotor gemonteerd. Deze luistert naar de naam SkyActiv-R en ligt voorin de auto. Het vermogen of de prestaties? Daarover laat Mazda helaas niets los. We moeten het stellen met de belofte dat de auto puur rijplezier biedt.