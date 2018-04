Lexus LF-LC is voorbode nieuw topmodel

Door: BV

5,30 meter. Dat is de lengte van deze Lexus LF-LC. Lettertjes die volgens het merk zelf staan voor Future Flagship, wat weinig twijfel laat over de ambitie van de concept car. Het bedrijf vertaalde de L-finesse designfilosofie (die vooral niet zo veel finesse toont en weerom een grille heeft waarvoor je over een sterke maag moet beschikken) naar een XL-formaat.

Met brandstofcel

Voor de aandrijving tekent een brandstofcel die zijn vermogen overbrengt op de vier wielen. Lexus claimt daarbij dat door de strategische positie van de Fuel Cell Stack achterin, de software-unit voorin en de speciaal vormgegeven waterstoftanks er een praktisch optimale gewichtsverdeling is. Het monteert de elektromotoren vooraan vervolgens in de voorwielen. Plaatsefficiënt, maar een ramp voor het onafgeveerde gewicht. Maar dat zijn nog geen zorgen voor meteen. Als de Lexus LS vervangen wordt, zal dat zijn door een auto met conventionele motoren en de obligate hybride.