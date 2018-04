Yamaha Sports Ride is lichtgewicht pretmachine

Door: BV

Yamaha beweegt zich zelden door autoland. Maar wanneer het gebeurt, is het memorabel. Dat was al zo in de jaren zestig, toen Yamaha de hand had in de creatie van de Toyota 2000GT - Japans eerste supersportwagen. En ook nu staat het uitstapje in het teken van onversneden rijplezier, ook al is het wat meer bescheiden. De Sports Ride Concept moet het hebben van z’n compacte afmetingen en z’n lage gewicht. Recept Mazda MX-5 dus, maar een beetje straffer.

Koolstofvezel is het voornaamste ingrediënt van deze 3,90m lange, 1,72m brede en 1,17m hoge tweezitter. Daardoor blijft het gewicht beperkt tot 750kg. De Japanners leverden in 2013 al eens een Motiv.e concept af, met vergelijkbare kenmerken, maar waren nog niet tevreden en staken een tandje bij. Over de aandrijflijn wordt ook hier niets gezegd - dat lijkt een trend in Tokio - maar er wordt uitgegaan van een éénliter driecilinder met zo’n 80pk. Dat lijkt weinig, maar het levert nog steeds een betere vermogen/gewichtsverhouding op dan pakweg een VW Golf GTI.