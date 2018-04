Cayenne, Panamera, Touareg, A6, A7, Q7, A8... allemaal met sjoemelsoftware

Door: BV

Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel voor de Volkswagen-Group. Integendeel. Het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) maakt vandaag bekend dat het ook valsspeelsoftware heeft gevonden in de 3-liter V6 dieseleenheid van de groep. Die wordt onder meer geleverd in grotere modellen van Volkswagen (zoals de Touareg), Audi (Q7, A6, A7, A8…) en Porsche (Cayenne, Panamera…).

Tot 9 keer teveel NOx

Het EPA windt er geen doekjes om. Het zegt klaar en helder dat de software van dezelfde aard is als die die eerder ontdekt is. De Volkswagen Group ‘ontwikkelde en installeerde’ software die de testprocedure herkent en vervolgens omschakelt naar een modus die de uitstoot van NOx drastisch reduceert. Het EPA gaat overigens verder en zegt dat de software exact één seconde nadat de normale testprocedure afgerond zou zijn, weer omschakelt naar een normaal verbrandingsprogramma. Dan stijgt de NOx en stoten de modellen tot 9 keer het wettelijke minimum uit.

De arrogantie

“ Het bedrijf ontkent in alle toonaarden dat de V6 TDI-motoren voorzien zijn van software die de uitstoot op een verboden manier wijzigt ”

De Amerikaanse overheid tilt extra zwaar aan de inbreuk omdat het gaat om auto’s die werden geleverd en op de markt gebracht in 2014 en 2015 (en zelfs auto’s van modeljaar 2016). En dat terwijl de Volkswagen Group al in 2014 een eerste keer door de Amerikaanse overheid een notie mocht ontvangen omdat het verdacht werd van het installeren van zogeheten ‘defeat devices’. Met andere woorden: Volkswagen was al betrapt , maar het deed rustig voort.

Volkswagen ontkent

Uit de mond van de fabrikant klinkt een ander verhaal. Het bedrijf neemt in een mededeling acte van de claims van het EPA, maar het bedrijf ontkent in alle toonaarden dat de V6 TDI-motoren voorzien zijn van software die de uitstoot op een verboden manier wijzigt.