Goede punten voor Audi A4, VW Caddy & Honda Jazz en HR-V

Door: ADD

Bij de jongste EuroNCAP crash test haalden drie voertuigen de maximale score van vijf sterren. De Audi A4 kon overtuigen wat betreft veiligheid van inzittenden, bescherming van voetgangers en met de hulpsystemen. Ook de Honda HR-V en Jazz ontvingen de maximumscore, al kwam het kleintje wat beter uit de test dan SUV.

Als vierde model werd de VW Caddy getest. Hij kreeg vier sterren. De onderzoekers waren wel enthousiast over het feit dat de Caddy Emergency Brake Assist aanbiedt en dat is ongebruikelijk in dit segment.