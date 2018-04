Lexus vertrouwt de Chinezen niet

Door: ADD

In de VS schittert Lexus als luxemerk, bij ons echter hebben ze dat imago niet. In China, de grootste markt ter wereld, is het niet het imago dat Toyota’s luxemerk bij de verkoop parten speelt, maar de prijs. Lexus is er namelijk in vergelijking met de premium Duitsers erg duur.

De reden is eenvoudig. Audi, Mercedes en BMW produceren hun voertuigen voor China in Chinese fabrieken, terwijl Lexus zijn auto's uit Japan importeert. Door de douanekosten en andere heffingen die dat met zich meebrengt kost bijvoorbeeld een Lexus IS er 30 procent meer dan een vergelijkbare BMW 3-Reeks. Dat berekende het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

China levert geen kwaliteit

Toyota verkoopt in China niet erg veel Lexus-modellen. Ter vergelijking: vorig jaar verkocht Audi er bijna 580.000 auto's, BMW 281.600 en Mercedes 456.000, Lexus daarentegen slechts 95.962. En blijkbaar zijn de Japanners niet van plan daar iets aan te doen. "Het kwaliteitsrisico in China is te hoog om er te produceren," Aldus Takashi Yamamoto, topman bij Lexus. Volgens hem staat "Made in Japan" garant voor kwaliteit. Hij wil niet uitsluiten dat Lexus ooit auto’s in China zal produceren, misschien over een paar decennia. Deze houding is niet verrassend voor Lexus. In de Verenigde Staten vergingen er tussen de lancering en de eerste opening van een plaatselijke fabriek ook 26 jaar.

Vroeger was het slechter, nu niet meer



In tegenstelling tot in de VS bestaat er nog geen lange Chinese autobouw-traditie. Dat maakt het volgens Yamamoto moeilijker om een auto van hoge kwaliteit lokaal te produceren. De Duitse constructeurs zien dat anders, en oogsten met hun instelling succes. BMW verkocht in 2014 alleen al in China meer auto's dan Lexus wereldwijd. Volgens het Amerikaanse marktonderzoeksbureau J.D. Power is Toyota’s ongerustheid ongegrond. Zij kwamen op basis van consumentenenquêtes tot de conclusie dat hoewel de kwaliteit van in China geproduceerde auto's 10 jaar geleden significant slechter was dan die van de auto’s die in Amerikaanse gebouwd werden, de kwaliteit nu zeker vergelijkbaar is.