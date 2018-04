Aarde slokt 12 auto's op

Door: ADD

Op de parkeerplaats van een fast-food restaurant in Meridian (Mississippi, USA) slokte de aarde dit weekend 12 auto's op. "We waren drie minuten in het restaurant, toen alles zwart werd en we een knal hoorden”, verklaarde een getuige achteraf. Haar Honda was één van de auto’s die in het diepe gat verdween. Gelukkig raakte niemand gewond. De put is ongeveer 180 meter lang, 15 meter breed en meer dan 9 meter diep. Waarom het gat ontstond, is vooralsnog onduidelijk. Een sinkhole zoals in februari vorig jaar in het National Corvette Museum, Kentucky zou het niet zijn. Toen werden er acht unieke Corvettes opgeslokt.

Foto's: Michael Stewart / The Meridian Star