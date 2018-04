Peugeot design aan de helicopters

Door: BV

Airbus heeft tijdens een vliegshow in Dubai z’n nieuwe H160 helicopter voorgesteld. Een toestel dat wordt aangedreven door een nieuwe, zuiniger en krachtiger turboprop-motor, met een ingekapselde staartrotor en dubbele staartstabilisatoren. En… een design dat afkomstig is uit de studio’s van Peugeot.

Peugeot Design Lab

Peugeot Design Lab is de nog jonge designafdeling van het Franse merk. Het tekende in het verleden al onder meer een horloge, een catamaran en een sofa en het zorgde nu voor het kader - de schetsen zeg maar - waarmee de designafdeling van Airbus aan de slag ging. De H160 gaat volgend jaar in productie.